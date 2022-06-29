男率眾暗夜討債不成反遭毆砍 南投警3小時逮7嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投市28日凌晨發生討債糾紛鬥毆砍人案件，南投警分局獲報啟動快打警力到場，但雙方已散去，隨後警方立刻成立專案小組追查，案發後3小時緝捕朱姓男子等7名犯嫌到案，其他共犯仍在追緝中。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）一名謝姓男子凌晨率眾到一名簡姓女子住處協商債務，不在家的簡女得知後不滿，竟與朱姓男友等20多人返家圍毆、砍傷謝男等人，警方案發後3小時緝捕朱男等7人到案，續追共犯。

南投市發生討債糾紛鬥毆砍人案件。南投縣警察局南投分局今天晚間發布訊息表示，謝姓男子與簡姓女子有債務糾紛，謝男28日凌晨率眾至南投市樂利路簡女住處商討債務，由於簡女不在家，謝男要求簡女的母親立刻打電話給簡女，要求出面處理債務。

簡女接到電話後，告訴朱姓男友「我的父母遭人騷擾」，朱男為替女友出氣，也率眾趕往並持刀械、棍棒打傷謝男等人，南投分局獲報啟動快打警力到場，但雙方都已散去，分局長潘仕能立即指示成立專案小組，漏夜追查相關事證、積極調閱監視器，以車追人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南投分局指出，案發後3小時緝捕朱嫌等7人到案，起出犯案工具西瓜刀、球棒、滅火器等證物，同時鎖定其他共犯持續追查，另通知謝男等人到案說明以釐清案情，全案依涉犯刑法殺人未遂、恐嚇、毀損、傷害、妨害秩序、組織犯罪防制條例等，報請南投地檢署偵辦。

南投分局強調，對暴力犯罪零容忍，對聚眾鬥毆等不法情事採強勢執法，不容暴力犯罪擾亂社會秩序，不法分子切勿以身試法，同時呼籲民眾若發現不法事件，請立即向警察機關報案，警方絕對有決心與能力打擊暴力犯罪，保護民眾安全。（編輯：陳仁華）1110629