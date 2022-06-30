雲林台西排水路潰堤 豬泡水、養殖區汪洋一片

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林縣台西海埔新生地養殖區排水路今天發生潰堤，大水淹入豬舍，500頭豬泡在水中，海水魚塭灌入淡水，放眼望去一片汪洋。雲林縣府說，已請廠商進駐搶修並堆太空包防堵。

台西鄉民代表陳文求接受媒體聯訪時指出，台西海埔新生地養殖區漁民向他陳情，海埔新生地養殖區排水路又潰堤；陳文求趕到現場查看，不僅魚塭一片汪洋，就連豬舍也遭殃，500頭豬泡在水裡。

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陳文求說，台西海園兩側的養殖區編定為工業區數十年至今沒開發，沒有人管，區內道路、排水路年久失修，只要大雨即發生溢堤、潰堤，最近一週已潰堤3次，養殖業者損失慘重。

雲林縣府水利處長許宏博研判該區排水路潰堤是因年久失修、破損嚴重，加上近日午後雷陣雨導致排水路潰堤，初估崩塌處有12公尺，縣府已緊急連絡廠商進駐搶修、堆太空包處置，後續將再報災後復建工程。（編輯：卞金峰）1110630