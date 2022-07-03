南庄苗21線山壁又坍塌交通中斷 癌婦送醫耗時繞道不治

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣3日電）苗栗縣南庄鄉苗21線道路又發生山壁坍塌意外，大量土石占據路面導致無法通行，部落1名罹癌婦人昨天在家中昏倒，送醫時被迫耗時繞道，最終急救仍回天乏術。

苗栗縣議員楊文昌今天指出，苗21線是鹿場部落聯外道路，目前有2處崩塌點，部落1名罹癌老婦昨天下午突然在家中昏倒，送醫過程須耗時繞道、接駁，最終仍回天乏術。

楊文昌表示，鹿場部落周邊有8家露營場地，總計約有80多帳、將近300名遊客目前仍滯留在山上，雖然沒有危險疑慮，但遊客預計今天要下山，道路卻全面中斷，呼籲工程單位趁著上午天氣好轉，盡快疏通車道，協助遊客脫困。

苗21線3.5公里處昨天中午大雨過後，發生落石坍方，1輛廂型車經過時，遭到巨石擊中，駕駛經送救治僅遭受皮外傷，無生命危險。

警方今天清晨6時許接獲民眾報案，指12.3公里接近神仙谷路段發生大規模崩塌，交通全面中斷。

楊文昌指出，由於土石仍有崩落跡象，加上天候不穩定，第一時間工程單位也不敢貿然進場，只能清除部分巨石，頭份警分局陸家派出所員警已設置交通錐，避免車輛闖入發生危險。（編輯：戴光育）1110703