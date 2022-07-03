苗21線邊坡坍方已搶通 300名露營遊客陸續撤離

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣3日電）苗栗縣南庄鄉苗21線道路連2天、在2處發生山壁坍塌，導致300多名露營遊客受困山區，經相關單位搶修後，已可單線雙向通車，遊客均已撤離。

苗栗縣議員楊文昌告訴中央社記者，苗21線是鹿場部落聯外道路，昨天下午與今天凌晨有2處崩塌點，由於鹿場部落周邊有8家露營場地，總計約有80多帳、將近300名遊客一度滯留在山上。

楊文昌說，由於今天是週日，遊客們急著要下山，所幸山區未降雨，讓工務單位可以順利搶修，下午已將2處坍塌點挪出空間，可單線雙向通車，山區遊客已陸續下山。

楊文昌表示，山區部落一名罹癌老婦昨天下午突然在家中昏倒，送醫過程須耗時繞道、接駁，最終仍回天乏術。

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楊文昌說，苗21線是當地易災區，若有強降雨就容易發生坍方，雖山區居民人數不多，但假日時遊客不少，過去多次爭取設置明隧道、加強相關措施等，希望政府能重視。

苗栗縣政府工務處技正曾若涵告訴中央社記者，依據地方回報，經評估崩塌面積，3.5公里處約為6000平方公尺，12.3公里處約為3600平方公尺，目前2處坍塌點皆可單線雙向通車，工務人員持續全線搶通中。（編輯：李錫璋）1110703