師遭控曲棍球毆打學生、性霸凌 高雄教育局調查

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄有2名家長今天出面指控，鳳山區某國中蔡姓男老師是暴力慣犯，竟用曲棍球桿毆打學生，甚至言語性霸凌。高雄市教育局表示，已展開調查，如屬實將依法懲處。

人本基金會及市議員林于凱等人上午陪同家長召開記者會，一名家長表示，今年4月，就讀體育班的兒子因在班級內與另名學生發生肢體衝突，蔡姓老師聞訊後，竟持曲棍球桿衝進教室毆打2名學生，還說：「你們很愛打架是不是？我陪你們打！」

因兒子身上有明顯傷痕，家長詢問蔡姓老師，對方卻不斷說謊，之後還當著全班面掀開兒子衣服，調侃地說：「原來我打這麼重喔。」家長忍無可忍，向校方和市府提出申訴。

另名家長則指控，孩子也曾被蔡姓老師用手搥打；有次請假去看泌尿科時，還被老師言語嘲諷、性霸凌，讓孩子身心受創，時常請假，不敢上學。

人本基金會表示，經追查後，發現蔡姓老師是暴力慣犯，12年前就曾因對學生施暴，打耳光、扣發比賽獎金等被記申誡，但未記取教訓，仍持續長期施暴。然而2018年卻被高雄市教育會選為「愛心教師」，十分荒謬。

人本基金會呼籲教育局應設專案小組調查，除督導學校立即依法停聘蔡老師靜候調查，並應禁止私下以任何管道接觸學生，也要追究校方督導不周責任。

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校長接受中央社記者訪問表示，老師坦承情緒失控，有打學生，學校已展開調查，後續將送考核會決定懲處。針對性霸凌部分，教育局也在調查中。調查期間，已暫停老師擔任班導師職務，避免再與遭施暴班級學生接觸。

高雄市教育局也發布新聞稿表示，已針對老師疑涉不當管教與霸凌案件展開調查，市府也已成立府級霸凌調查小組處理調查中，如查明屬實將依法懲處，同時持續追究責任，也將對學生加強關懷、輔導措施。（編輯：郭諭儒）1110705