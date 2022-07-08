嘉縣男子確診隔離偷溜出車禍 恐面臨高額罰款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣21歲男子確診隔離偷溜騎機車外出，昨天與駕駛電動四輪車婦人相撞，受傷送醫。嘉義縣衛生局長趙紋華今天表示，將瞭解男子外出原因，依法可開罰新台幣20萬至100萬元。

嘉義縣消防局發布訊息指出，昨天晚上10時42分水上鄉龍德地下道機車道發生車禍，重機男騎士（21歲）與乘電動四輪車老婦人（74歲）擦撞，二人都受傷分別送往嘉義基督教醫院及衛福部朴子醫院醫治。

趙紋華接受中央社記者訪問表示，這名男子送醫後，被發現是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，在隔離期間偷溜騎機車外出。目前警方還未移送相關資料給衛生局，等收到資料將瞭解男子外出原因，再給予裁罰。

趙紋華指出，依傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，此案可處20萬元至100萬元罰鍰。

另外，車禍當時嘉義縣議員林緗亭路過現場，曾協助救護受傷婦人。趙紋華表示，林緗亭並未接觸確診者，不符合密切接觸者定義，不需居家隔離。（編輯：戴光育）1110708