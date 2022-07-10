總統府前「翹孤輪」 重機騎士遭警方依法告發

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）日前網傳總統府前有重機騎士在雨天大膽「翹孤輪」影像，遭網路巡邏員警發現，進而透過影像內容蛛絲馬跡鎖定事發時間並調閱監視器，查明騎士李姓男子涉危險駕駛、依法告發。

台北市警察局中正第一分局介壽路派出所長蘇冠寧今天對外表示，有網路群組9日轉傳有騎士於總統府前騎車「翹孤輪」，所內員警執行網路巡邏時主動發現，立即透過影片上傳時間、背景和天候判斷，鎖定事發時間並調閱監視器追查。

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經警方調查發現，涉案的李姓騎士是於4日下午3時許騎乘紅牌重型機車從重慶南路由南往北方向行駛，未料他行經總統府前竟大膽「翹孤輪」，由於當天滂沱大雨，此囂張行徑讓鄰近用路人膽戰心驚。

警方經迅速調閱監視器查明，確認李姓騎士上述違規行為已涉嫌危險駕駛，隨後依道路交通管理處罰條例第7-2條、第43條第一項第1款規定直接舉發，將處以新台幣6000元至2萬4000元罰鍰。（編輯：方沛清）1110710