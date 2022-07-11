小客車欲迴轉撞交大執勤重機 員警翻滾多圈落地

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市交通大隊機動分隊張姓員警昨天騎警用重機執勤時，在中正三路口遭欲迴轉車輛撞擊，張員遭撞飛翻滾多圈落地，重機滑至對向，張員手肘膝蓋擦傷，目前住院治療，責任待釐清。

交警車隊昨天上午進行1200CC警用重型機車演練勤務，車隊行駛靠近中正三路與仁愛一街口時，61歲張姓男子從外側車道未打方向燈逕行向左切，直接撞上35歲張姓員警騎乘重機，張員遭撞飛翻滾多圈落地，重機滑至對向人行道，地上留下長長剎車痕。

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高雄市政府警察局交通警察大隊今天表示，張姓員警雖有防護裝備，當下同仁也立即救護，但因撞擊嚴重，仍造成張員左右手肘、膝蓋擦傷，目前住院治療，相關肇事責任待交通大隊鑑定釐清。

交通大隊指出，駕駛銀色自小客車的張男說當時想要迴轉，卻未注意附近車隊，當下也未打方向燈。警方依道路交通管理處罰條例，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。（編輯：卞金峰）1110711