男大生重機環島 看完熱氣球撞農用車傷重不治

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來自新竹的洪姓大學生和同學趁暑假騎重機環島，10日到台東看熱氣球，下午騎車行經台9線關山月眉路段，撞上橫越馬路的農用搬運車，洪男頭部重創，當場失去生命跡象，送醫不治。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月11日

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（中央社記者李先鳳台東縣11日電）來自新竹的洪姓大學生和同學趁暑假騎重機環島，昨天到台東看熱氣球，下午騎車行經台9線關山月眉路段，撞上橫越馬路的農用搬運車，洪男頭部重創命危，送醫仍不治。

台東縣警察局關山分局交通組長張淵瑜表示，23歲洪姓大學生騎乘重型機車昨天下午約4時40分，行經台9線北上320公里處，與農用搬運車發生碰撞，洪男頭部重創，當場失去生命跡象。

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而陳女駕農用搬運車從農路穿越台9線要返家，重機自台9線南往北行駛，直接撞到搬運車左側，重機倒地、洪姓騎士頭部重創、流血不止；救護車到場將騎士送慈濟醫院關山分院急救，仍因傷重不治。

警方表示，雙方酒測值為零，事故原因仍在調查，也提醒駕駛人，台9線台東鹿野到關山路段周邊有許多農田，目前正值農忙時期，經常有農用車從省道兩側農路出入，行車減速慢行、遵守交通規則。（編輯：陳仁華）1110711