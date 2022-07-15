4登山客南橫南一段受困 六龜警救援協助下山

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）蘇姓男子與3名友人前往南橫南一段林道登山，因隊友體力不支，物資用盡提前結束，蘇男到有手機訊號處報警，之後由高市六龜警分局提供熱食派車載送下山，幸4人未受傷。

高雄市政府警察局六龜分局上午新聞稿指出，40歲蘇男與1男2女共4人，原規劃4天3夜登山行程，7月6日從南橫公路天池埡口出發，沿關山嶺山前進至石山林道，進行南一段攀登行程，但因隊友體力不支及物資用盡，臨時變更行程改為3天2夜，提早結束登山活動。

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不過，8日晚間11時許，4人抵達南一段登山口（特有生物研究保育中心）時，卻發現手機沒訊號，無法對外聯繫。蘇男只好沿石山林道行走求援，見手機訊號恢復，即向附近派出所報案，並請其他3名山友原地待援。六龜警方9日凌晨1時許獲報後向附近居民借用四輪傳動車輛救援，並在凌晨4時許安全救回4名登山客，幸無人受傷。

六龜分局指出，4名登山客抵達派出所後，所方提供熱食協助休息，並在當天上午7時30分許協請接駁車載送下山。（編輯：方沛清）1110715