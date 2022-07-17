高雄28歲男超商前毆打老翁 到案供稱酒後失控

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄75歲高姓老翁昨天在超商外突遭28歲張姓男子毆打，警方今天通知張男到案說明，老翁家屬也將提告。張男向警方供稱，自己酒喝太多，不太記得發生什麼事，對老翁很抱歉。

有民眾在網路發文，指昨天在左營區一家超商外，有老人莫名其妙被一名年輕壯漢毆打，引發議論。左營分局今天發布新聞稿表示，新莊派出所昨天下午4時32分獲報，忠言路上的超商外有打人案件，立即派遣警力處理。

左營分局表示，警方到場後，75歲高姓老翁向警方表示，坐在超商外休息，卻遭一名剛從超商買完東西出來的男子徒手攻擊後離開，自己不認識這名男子，也未有衝突。老翁被打致頭部擦挫傷，但意識清楚，由救護人員送醫治療。

員警調閱超商監視器並訪查附近民眾，經比對後，警方掌握嫌犯28歲張姓男子身分，今天下午通知他到案說明。另也通知老翁家屬到派出所提告，老翁家屬表示近日會到派出所提告。

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張男到案後向警方供稱，自己昨天從早上到下午都在超商外喝酒，可能酒喝太多，已不太記得事發經過，只隱約記得老翁好像有靠近他，但不知道自己為何突然暴怒毆打老翁，很後悔自己的行為，對老翁感到很抱歉。

左營分局表示，警方對各項違法犯罪行為，會在最短時間內將涉案人查傳到案，不容許有重大違法脫序行為發生，以確保民眾生命財產安全。（編輯：謝雅竹）1110717