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首頁 / 社會

狠母與男友虐3歲童 雲檢聲押獲准男童留院觀察

2022/7/18 10:18
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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）柯姓女子5月帶兒子到雲林縣找許姓男友同居，期間涉嫌虐童，導致男童有反應遲鈍等症狀，男童外婆察覺有異帶往就醫，醫院轉通報，雲檢認為柯女等2人有串證之虞向法院聲請羈押獲准；男童目前仍留院觀察。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，居住在屏東縣柯姓女子（26歲）今年5月帶著3歲兒子到雲林縣麥寮鄉找許姓男友（21歲）同居，2人不顧男童年幼，竟以燃燒中的菸蒂灼觸男童皮膚、以牙齒咬住臉頰、徒手大力捏掐皮肉，導致男童身體和四肢多處有掐痕、菸蒂燙傷疤痕、臉頰咬痕，以及額頭、眼睛、手臂等多處瘀傷、眼結膜出血。

雲檢表示，柯女在11日帶男童返回屏東縣住處，男童外婆發現有異狀，帶男童往醫院治療，醫院隨即通報高雄市政府社會局轉知雲林縣政府社會處，並依程序通報「雲林地區婦幼保護聯繫平台」。

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雲林地檢署獲報後立即指派檢察官指揮警察偵辦，14日晚間拘提柯姓女子和許姓男子到案，並於15日訊問柯女等2人；2人對於男童身上的傷勢避重就輕，僅說是遊戲時不慎造成，否認虐童。

檢方訊後認柯女等2人涉犯兒童及少年福利與權益保障法、傷害和妨害幼童發育等罪嫌重大，且有串證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准；至於男童目前仍留院觀察，雲林縣政府社會處也緊急安置。（編輯：陳仁華）1110718

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