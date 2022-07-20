台中港船舶起火 疑工人拆解不慎釀禍

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台中港務消防隊20日下午獲報，在清水區北五路的修船廠發生船舶火警，人車到場發現為巴拿馬籍擱淺輪船「信燕輪」起火，疑似工人切割拆解時不慎引發，現場陣陣濃煙竄出，火勢在約1小時後撲滅。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月20日

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中港一處修船廠今天下午發生船舶火警，一輛巴拿馬船籍的擱淺輪船，疑似工人在拆解時，焊接不慎引發火勢，台中港務消防隊出動救援，無人員傷亡，確切起火原因待釐清。

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台中港務消防隊今天下午接獲通報，清水區北五路的船修廠發生船舶火警，立即派遣所屬分隊共8車16人出勤搶救。人車在下午2時49分到達，現場為巴拿馬船籍一艘擱淺輪船「信燕輪」，疑似工人在切割拆解時不慎起火，火勢在約1小時後撲滅，確切起火原因有待調查釐清。

台中港務分公司表示，該船隻經過申請拆解，疑因拆解時火花噴濺到其他物品而引發火勢，火警發生時，人員立刻協助滅火並通報消防隊救火，幸好無人傷亡。（編輯：謝雅竹）1110720