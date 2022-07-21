男未戴口罩闖北巿府又打警 改判有罪定讞

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（中央社記者蕭博文台北21日電）吳姓男子被控沒戴口罩欲闖台北巿政府，並打傷2名警察。一審判吳男無罪，二審認定構成妨害公務，改判拘役30天，緩刑2年，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台北市政府市政大樓實施加強防疫措施，禁止未配戴口罩者入內。

民國109年8月25日上午11時許，吳姓男子未戴口罩進入市政大樓北門，經北市警察局保安警察大隊2名警察勸說後，僅將衣領上拉遮住口鼻，仍欲強行進入。

吳姓男子隨後與員警發生肢體衝突，遭起訴妨害公務罪嫌；一審台北地方法院認為，吳男是因為警察限制他行動，而與對方發生扭動、掙脫的單純肢體衝突，並未有其他積極攻擊行為，判決無罪。

檢方不服提上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，吳男只因自己對於戴口罩規定的不耐及自認為疫情已受控制、無染疫之虞，執意挑戰北市府已經公告並勸導超過兩週的規定，進而對警方施暴；從員警證詞、傷勢判斷，吳男是積極且持續抵抗、反擊，構成妨害公務罪。

二審審酌，吳男從未認為自己有錯，遑論表達悔意，更不斷倒果為因，還稱自己不會傳染別人，態度實屬不佳，但考量已與受傷警察和解，判處拘役30天，可易科罰金。

二審並考量，吳男一時衝動犯案，並非惡意敵視警察執法，且社會各界莫不希望疫情早點結束，回歸正常生活，出外不用再戴口罩；二審希望吳男經此偵、審教訓及罪刑宣告，能善意體諒基層執行防疫措施的辛苦，切勿再犯，宣告緩刑2年。

吳男不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前予以駁回定讞。（編輯：李亨山）1110721