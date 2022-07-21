新北警查緝毒品案遭撞 2車受損犯嫌逃逸

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新北市新店警方21日赴永和區偵辦毒品案件時，攔查時遭對方所駕駛車輛衝撞，過程有2輛偵防車受損，其中1輛右前門明顯損壞。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年7月21日

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市新店警方今天下午前往永和區偵辦毒品案件時，遭嫌疑人駕車衝撞後逃逸，導致2輛偵防車受損。警方過程中並未開槍，已循線找到棄置車輛，並封鎖現場採證，持續追緝犯嫌。

新店警方今天傍晚表示，員警偵防車遭犯嫌衝撞案發生在下午1時13分許，新店警察分局偵查隊及安康派出所員警，一共6人越區至新北市永和區保平路一帶偵辦毒品案件。

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警方說，在永和區中山路一段發現涉案的毒品犯嫌，攔查時遭對方所駕駛車輛衝撞後逃逸。其中，1輛警方偵防車右前門受損，另1輛偵防車前保險桿受損，偵辦員警在衝撞過程未開槍，也無人受傷。

警方說，已經通知管轄永和警分局、中和警分局警力協助，新店分局偵查隊已經前往採證、偵辦；犯嫌所駕駛車輛棄置於中和區一處停車場內，已由新店分局偵查隊鑑識小組採證，並追捕逃逸的犯嫌。（編輯：張銘坤）1110721