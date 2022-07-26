張平沼夫婦涉非法募集有價證券獲和解 二審輕判

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（中央社記者劉世怡台北26日電）金鼎證券創辦人張平沼及妻子陳淑珠等人被控在民國94年間未經核准，便對外非法募集有價證券，一審判2人各10月徒刑。二審今天考量已與部分被害人和解並賠償，將2人輕判。

二審台灣高等法院新聞資料指出，依修正前證券交易法 的非法募集有價證券罪，判張平沼有期徒刑4月，併科罰金新台幣50萬元；陳淑珠2月15天徒刑，併科罰金40萬元。可上訴。

判決指出，張平沼、陳淑珠等人在94年2月間，未經金管會核准，向不特定人行銷美國PEM集團旗下GVEC公司所發行的有價證券PSB1，並由金鼎證券各分公司及金鼎投顧配合上開業務，合計募集608萬美元，另於募集期間過後又銷售100萬美元。

此外張平沼、陳淑珠眼見PSB1募集期間，銷售狀況不佳，無法達成預定發行目標，因此陳淑珠用胞妹名義成立一間紙上公司，由這間公司承購PSB1，共計945萬美元。

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張平沼等人明知PSB1屬證券交易法所規範的有價證券，PSB1為買賣標的「附買回交易」部分，即為附買回條件的「買賣外國公司股票」，如果要在台灣募集，除了要符合私募程序，也應送主管機關申報生效後才可以進行，但張平沼等人卻以紙上公司買入的PSB1，作為買賣標的物，向不特定人募集。

一審台北地院認定，張平沼、陳淑珠共同犯非法募集有價證券罪，影響投資人權益，各判處有期徒刑10月，均併科罰金新台幣120萬元；案經上訴，二審由高院審理。（編輯：李亨山）1110726