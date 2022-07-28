剝皮酒店集團電信詐欺逾420人 刑事局逮36嫌送辦

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刑事局28日舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長紀延熹（圖）指出，警方110年5月偵辦一起假投資詐騙案並查獲機房幹部楊男等9嫌到案，但楊男不知悔改，隨後竟又加入劉男經紀公司，並以其作為掩護，實則結合電信詐欺經營剝皮酒店，警方循線逮捕劉男等36嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 111年7月28日

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）以31歲劉男為首的電信詐欺剝皮酒店集團，由男話務手假冒美女帳號網路交友行騙，再由條通酒店小姐負責面交收取詐款，初估逾420人受害，刑事局循線逮捕劉男等36嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長紀延熹指出，警方去年5月偵辦一起假投資詐騙案並查獲機房幹部楊男等9嫌到案，不知悔改的他隨後竟又加入劉男的經紀公司，並以其作為掩護，實則結合電信詐欺經營剝皮酒店。

警方深入追查發現，此不法集團分工細膩，由旗下男成員負責詐欺話務手工作，分別擔任「一線機房叩客手、二線新客手、三線回客手」任務，並先由一線人員負責利用假美女帳號到各社群軟體廣發搭訕訊息。

待目標上鉤後，再轉交二線人員利用通訊軟體和被害人噓寒問暖經營感情，並以男女朋友互稱，經取得信任感後，再甜言蜜語哄騙被害人到指定的條通酒店相見、消費，並將詐款交付現場幹部，現場酒店小姐則和叩客手交接資料接續扮演網路美女帳號假角色接應。

緊接著三線人員再持續以業績不足、家人生病、贖身等多種假藉口，情緒勒索被害人匯款或親至酒店交付現金，直至被害人被榨光錢財、無力付款後，話務手再以離職等多項假理由封鎖被害人、失聯。

由於此不法集團有拍攝被害人身分證供酒店辨識用，導致部分被害人擔憂遭報復或被家人知悉，而不願報案。

警方發現，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）三級警戒影響，此不法集團無法叩客到酒店行騙，業績大受影響，期間還一度兼售劣質茶葉、肥皂和加味內褲增加營收。

此案經專案小組長期監控，並報請新北地檢署檢察官指揮，見時機成熟，先於去年9月持搜索票查獲金主劉男等3嫌，並查扣毒品咖啡包33包、作案電腦、行動電話等證物。

隨後再擴大偵辦，於今年6、7月陸續持拘票查獲許姓合夥人、賴姓酒店幹部等叩客和現場成員等25嫌到案。

經調查了解，此集團自民國109年10月起從事不法行為至去年9月止，透過集團帳冊顯示本案遭詐人數估逾420人，其中有28人已向警方報案、總財損金額約新台幣1000萬元，單一受害最高者為北市1名從商的7旬翁遭詐近百萬元。

由於現場酒店小姐「仔仔」外型年輕美豔且極具交際手腕，她個人詐得款項就多達400多萬元。

全案詢後將劉嫌等人依涉加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等移請新北地檢署偵辦，主嫌劉男遭聲押獲准，其餘人等則以5萬元交保或請回。（編輯：李亨山）1110728