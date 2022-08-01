男騎紅牌重機加裝拖車載稚兒上路 警追查開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）男子在騎乘紅牌重機的後方加掛拖車搭載幼兒上路，聲稱測試載孩子環島，照片經車友po網披露引發網友撻伐，罔顧幼兒安全健康，苗栗警方今天說，已主動偵辦，將依法開罰。

這名重機騎士在300多人的車友LINE群組中分享照片指出「這是一個大膽的想法…以後載小朋友環島不是問題」，並稱是以時速60進行實測；群組中其他車友發現男子將以往多裝在自行車後的寵物拖車，加掛在大型重機後方，裡頭又是載著年約3歲左右的幼童，直呼「太大膽了」。

照片經轉發臉書社團「爆料公社」，引發網友一片撻伐，認為男子離譜的裝置，枉顧幼童安全與健康，有網友留言「光是機車排出的廢氣，都懷疑小孩是你親生的嗎」「連結處若斷裂或轉彎小孩飛出去，自責哭死都沒用」簡直拿小孩的命開玩笑。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長陳衍馥今天接受媒體聯訪表示，經員警調閱監視器，發現男子確於昨天中午騎乘重機加裝拖車載幼兒，行經台3線98.4公里、三灣鄉往獅頭山路段，立即主動偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，經與監理機關研議認定，交通違規部分將依道路交通管理處罰條例第29條第1項第7款「汽車未經核准，附掛拖車行駛」，開罰車主新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；另涉及違反兒少權益部分，依兒童及少年福利與權益保障法第49條通報主管機關。

苗栗縣政府社會處副處長張國棟接受媒體聯訪表示，重機騎士此舉明顯對孩童生命、身體造成極大風險，情節嚴重者可罰6萬至60萬元，若情節輕微可改善，應命其接受4小時以上、50小時以下親職教育輔導，呼籲家長，應用正確適當方式照顧兒少。（編輯：方沛清）1110801