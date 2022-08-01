趙介佑涉討50萬元賭債 拘禁凌虐被害人遭起訴

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（中央社記者劉世怡台北1日電）民進黨北市黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑等人涉去年2月間，追討李姓男子的50萬元賭債，將李拘禁凌虐毆打，直到李的父母付錢贖人。士檢日前偵結，起訴趙介佑等人。

趙介佑因另案參與暴力討債組織遭判刑，已入監執行。

本件犯行部分，士林地檢署起訴書指出，同案被告陳姓及巫姓男子去年2月間於台北巿北投區巧遇李姓被害人，將李男押往一處朋友家拘禁，並以鑰匙刮傷李的額頭，再致電給趙介佑以及謝姓債主。

起訴書指出，他們在李男的手機內發現有友人女友的裸照，因而心生不滿，輪流持甩棍毆打，使李男全身是傷，出現橫紋肌溶解、敗血症、頭皮撕裂傷等情形。

檢方指出，趙介佑後來致電給李男父親的友人，要求前來解決李男所積欠的賭債新台幣50萬元；李男的父母以及這名父親友人來到現場當場交付47萬元現金，李男才得以獲釋。李男報警處理。

檢警調查，李男的臉書，在當天還有貼出「我對不起北投人，我不該亂拼，亂賭，我天誅地滅」等語。

士林地檢署日前偵結，認定趙介佑等4人涉犯剝奪他人行動自由等罪，提起公訴；另就趙介佑部分，因他5年內再犯罪而構成累犯，建請法院應參照大法官解釋意旨去審酌是否加重其刑。（編輯：李亨山）1110801