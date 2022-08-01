更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

紅富海案沒入主嫌72件雞血石雕 8/2變價拍賣

2022/8/1 17:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）法務部行政執行署新竹分署針對紅富海吸金案主嫌名下財產進行變價，繼前2次拍賣黃金，明天在苗栗地檢署進行第3波拍賣，主打72件雞血石雕刻藝品，鑑價總值逾新台幣2000萬元。

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署就紅富海心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產進行變價，分別於1月、4月進行2波黃金拍賣會，民眾參與競標反應熱烈；新竹分署今天發布新聞稿指出，第3波拍賣將推出「石中之后」，拍賣物件主打72件雞血石雕刻藝品。

新竹分署表示，雞血石珍品拍賣會明天上午在苗栗地檢署院檢大樓1樓登場，每件雞血石藝品都有大陸鑑定師出具鑑定書，由於雞血石產量相當有限，市場價格經久不衰，經鑑價之總價值超過2000萬元，且如此數量驚人雞血石拍賣，在法拍市場相當難得一見。

新竹分署指出，為了讓民眾在拍賣可親眼鑑賞，7月19日曾舉辦鑑賞會，此外，新竹分署官網也提供線上鑑賞清冊，隨時隨地可用手機、電腦線上瀏覽這次拍賣的72件藝術品及鑑定書。

新竹分署提醒，明天上午9時開放登記及閱覽標的物，公開拍賣設有底價（不公開），欲進場競標須先繳納1萬元保證金，可付現金或刷卡，歡迎有興趣民眾前往挖寶。（編輯：方沛清）1110801

黃圓映
吸金案主嫌財產拍賣 72件雞血石藝品先供鑑賞 紅富海吸金案不法所得將三拍 主打72件雞血石雕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族