前小姑不知情人頭助理 戴寧：從未指示交帳戶

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）無黨籍嘉市議員戴寧被控詐領助理費案，嘉義地院今天開庭，證人前夫胞妹郭女對人頭助理不知情，帳戶當初交給戴寧或哥哥說法不一；戴寧表示從未要求郭女擔任人頭助理及交帳戶。

戴寧被控詐領助理補助費，檢方今年5月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地方法院上午進行審理程序，傳喚證人戴寧前夫的胞妹郭女及戴寧外甥女曾女；預計9日傳喚證人戴寧前夫郭男進行交互詰問，為案件的重頭戲。

郭女於民國101年6月至105年12月擔任戴寧的人頭助理，不過，實際工作是在幼兒園或國小教課，從未從事過助理工作；公訴檢察官提問銀行帳戶、印章及提款卡當初是交給誰，郭女表示是交給戴寧，與偵查中說法一致，且從未領過錢，銀行帳戶於哥哥郭男與戴寧離婚後拿回。

不過，對於辯護律師提問，郭女表示不知情擔任人頭助理，直到被檢調傳喚才知情，提供銀行帳戶等文件，當初應該是哥哥郭男說是工作上需要，才會沒有質疑就拿出來，每年報稅時，都交由家族公司在申報，沒有特別注意增加的薪資所得。

因郭女曾為戴寧二等親內的姻親關係，依據刑事訴訟法第180條，得拒絕作證，不過，檢察官在今年3月偵查中，並沒有事先知會郭女的權益，辯護律師指出，未經合法程序取得的證詞，主張沒有證據能力。

戴寧今天開庭，仍否認犯行，認為從未對郭女表達擔任人頭助理一事以及要求提供帳戶。

檢方發現戴寧前男友、王男也曾擔任人頭助理，涉詐領補助款46萬5000元，已於昨天依法追加起訴。

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據嘉義地檢署起訴書，戴寧自99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得518萬7774元；戴寧否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。（編輯：陳仁華）1110802