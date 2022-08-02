行政執行署聯合拍賣 進帳1億7053萬餘元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北2日電）法務部行政執行署表示，所屬各分署今天同步舉辦聯合拍賣會，提供難得一見的超跑、雞血石雕刻藝術品等各式拍賣品，進帳達新台幣1億7053萬餘元，挹注國庫收入。

行政執行署發布新聞稿指出，本次不動產拍定金額總計1億3312萬餘元，金額最高者為苗栗地檢署囑託桃園分署拍賣「紅富海」吸金案中，位於桃園市蘆竹區光明路二段的建物，以1735萬元拍定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一方面，動產拍定金額總計3741萬餘元，其中最受矚目且金額最高者為苗栗地檢署囑託新竹分署拍賣「紅富海」吸金案的雞血石、青田石等雕刻藝術品67件，拍定金額高達2760萬5000元；其次為台北地檢囑託士林分署拍賣的白色保時捷休旅車，以236萬元拍定。

行政執行署提醒民眾，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情仍持續中，民眾可利用通訊投標參與不動產拍賣程序，減少進入拍賣場所，避免染疫風險；到各分署參加動產現場競標民眾，應嚴格遵守各項防疫規定，全程配戴口罩，做好個人防疫措施。（編輯：陳仁華）1110802