紅富海案雞血石雕拍賣會 67件拍得2760.5萬元

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行變價，今天進行第3波拍賣，72件雞血石雕順利標出67件，拍定金額總價達新台幣2760.5萬元。

「紅富海」心靈導師吸金案非法吸金上百億元，主嫌黃圓映判決定讞後，苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署執行黃圓映名下財產變價拍賣以償付被害人，由於扣押物件種類繁多，新竹分署今年1月、4月陸續舉行黃金拍賣會，今天在苗栗地檢署院檢大樓1樓舉辦第3波拍賣，主打雞血石雕藝品。

72件拍賣標的都有大陸鑒定師出具鑑定書，事前經鑑價總價值逾2000萬元，拍賣會原訂上午9時開放登記與閱覽，許多民眾提早近1小時就在會場外等候，不少人更是專程從外縣市趕來，還有男子準備了200萬元現金到場競標。

拍賣會第1標「鴻運當頭」雞血石印章，重量僅302公克，起標價18萬元，一路喊價加碼，最終以53萬元決標，而全場最高價「松鶴同春」雞血石雕藝品，分別喊價117次，從37萬元一路喊到213萬元，競價十分激烈。

行政執行署新竹分署透過新聞稿指出，拍賣會歷時長達近5個鐘頭，多名拍賣官輪番上陣，共拍定67筆，拍定金額總價高達2760萬5000元，拍得款項將解送苗栗地檢署。

新竹分署表示，由於扣押物件尚有眾多藝術品、名錶及珠寶首飾等，後續仍將分批進行拍賣，民眾可持續關注相關公告資訊。（編輯：陳仁華）1110802

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行變價，2日進行第3波拍賣，第1標「鴻運當頭」雞血石印章，起標價新台幣18萬元，一路喊價加碼，最終以53萬元決標。（行政執行署新竹分署提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月2日