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誆辦演唱會韓星見面會涉詐600萬 藝人經紀人遭訴

2022/8/5 13:55
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（中央社記者林長順台北5日電）曾任多名藝人經紀人的趙姓女子，誆稱辦韓團BTOB、VIXX演唱會、韓國藝人蘇志燮見面會，對外募資約新台幣600萬元，事後沒有下文，投資人提告。北檢依詐欺罪起訴趙女。

檢方調查，原本擔任多家廣告公司、娛樂公司負責人的趙女，也擔任數名藝人的經紀人，她於民國106年間佯稱舉辦玖壹壹演唱會、韓團BTOB來台演唱會，向業者詐騙400多萬元。最高法院去年依詐欺等罪判刑1年4月定讞。

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檢方另查出，趙女於107年間假藉籌辦金曲歌王林俊傑、巨星劉德華演唱會等名義，對外詐騙598萬多元，台北地方法院日前依詐欺罪判刑6年，可易科罰金部分判刑6月。全案可上訴。

趙女案件曝光後，另有投資人提告，指趙女於106年佯稱籌備韓團BTOB、VIXX演唱會，對外募資約500萬元，並另外誆稱要安排韓國藝人蘇志燮來台舉行見面會，再詐得約100萬元。台北地檢署今天依詐欺罪起訴趙女。（編輯：李錫璋）1110805

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