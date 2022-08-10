戴寧仍有勾串證人之虞 嘉院裁定延長羈押2個月

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理費案，已進入審理程序；嘉義地院考量戴寧與證人具有親友或熟識多年關係，仍有勾串證人之虞，原羈押原因依然存在，裁定延長羈押2個月。

嘉義地方法院的裁定書指出，戴寧因違反貪污治罪條例等案件起訴，地院於今年5月11日訊問被告後，認為戴寧嫌疑重大，沒有羈押，難進行後續審判，因此同日裁定羈押，並禁止接見、通信、受授物件。

裁定書表示，考量戴寧與前夫郭男、母親賴婦等證人，具有親友或熟識多年關係，且證人的證述情節多有出入，衡量案件審理進度，檢察官及辯護律師均有聲請傳喚上述證人，戴寧可能對證人的證述產生心理影響，仍有勾串證人之虞，原羈押原因依然存在，沒有羈押，難確保後續審判及執行程序順利進行。

因此，自8月11日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信、受授物件（直系血親或二親等內之旁系血親送入飲食除外）。

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據嘉義地檢署起訴書，戴寧自99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得518萬7774元；戴寧否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。（編輯：謝雅竹）1110810