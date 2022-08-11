人力仲介男被打死倒屋內 南投警帶回外籍嫌疑人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投縣日前發生凶殺命案，一名從事移工仲介的張姓男子倒臥屋內，送醫不治，警方初判遭綑綁的張姓男子被打死且現金、金飾也被拿走，昨天深夜在一處移工宿舍緝獲一名外籍嫌疑人。

一名從事移工仲介工作的61歲張姓男子9日被發現倒臥住處客廳，親友趕緊報案送醫，警方到場查看男子失去生命徵象，且有打鬥跡象，立即拉起刑案現場封鎖線展開鑑識蒐證作業。警方初步認為是凶殺案，除仔細採證釐清案情，也立即組成專案小組追查犯嫌。

轄區南投縣警察局南投分局昨天深夜在縣內一處移工宿舍帶回一名外籍男性對象，不排除與案件有關，是否為主嫌或案件關係人，南投警分局尚未證實。這名嫌疑人截至今天上午仍在分局偵查隊接受詢問，由於警方擔心可能有共犯，相關主管目前對於案情三緘其口。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張姓男子當天被南投縣消防局救護車送至醫院急診室，到院時已無自發性呼吸、無血壓、無脈搏，頸部軟組織環形凹陷，頭頸部以上與背部有大面積瘀斑，兩側下肢各有開放性傷口，緊急處置仍無法恢復生命徵象。親屬透露，死者雙手遭電線綑綁，嘴巴還被衣物塞住。

鄰居表示，男子的姊姊到訪，發現弟弟倒臥客廳地板，男子從事外籍移工仲介，很會講越南語，住處經常有人進出，出入相當複雜，好像也會將房間出租給移工，且男子自稱很有錢，每月收入相當高，也會借錢給人，警方也發現死者的現金、金飾被拿走。（編輯：張雅淨）1110811