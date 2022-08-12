男子台鐵車廂喊要殺人 一審判3個月

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）49歲薛姓男子被控去年11月30日搭乘台鐵3167次南下列車，在車廂內大聲喊「我要殺人」，造成乘客在嘉義南靖車站停靠時紛紛走避，嘉義地院依恐嚇公眾罪判處3個月徒刑。可上訴。

嘉義地方法院的判決書指出，薛男於去年11月30日上午10時10分許，自台鐵嘉義水上站搭乘台鐵3167號車次區間列車欲前往高雄站，行經水上站與南靖站間時，薛男竟對車廂內不特定乘客大聲喊「我要殺人」等語，造成車內乘客聽聞後心生畏懼。

3167號車次區間列車於同日上午10時19分停靠南靖車站時，同車廂乘客立即下車紛紛走避，並有多名乘客告知列車長，第4節車廂有1名男子情緒不穩，在車內喊說「我要殺人、我要殺人」。

南靖站副站長當時立即報警，並廣播稱列車故障，要全體乘客下車轉乘下一班車，月台上陸續有乘客下車走避，約有3、4名乘客都不敢再坐車直接離開車站。

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判決書表示，薛男矢口否認有任何恐嚇公眾犯行，並辯稱並未說要殺人等語；但乘客證詞具體明確，前後一致，非虛妄之詞，且列車長、南靖站副站長均為台鐵員工，與薛男素不相識，又無任何怨隙，無誣陷薛男必要。

嘉義地院審酌薛男在台鐵車廂內對乘客喊稱「我要殺人」，讓乘客心生畏懼，且薛男於列車行走時的密閉車廂進行，增加乘客恐懼感，對社會秩序及公眾安全造成危害，另衡量薛男恐嚇公眾方式以言詞恐嚇，且否認犯行態度，因此，判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。（編輯：黃世雅）1110812