攜毒逛街遇台南三鐵警狂追 男子力盡舉雙手投降
2022/8/13 11:14（8/13 11:46 更新）
台東邱姓男子12日攜毒在台南市中西區閒逛遭警方盤查，見躲不掉拔腿就跑，愛好三鐵運動的警員狂追300公尺，邱男用盡力氣，只好停下腳步投降。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月13日
（中央社記者張榮祥台南13日電）台東邱姓男子昨天攜毒在台南市中西區閒逛遭警方盤查，心慌意亂下拔腿就跑，未料遇上三鐵運動愛好者的警員狂追300公尺，邱男力盡停下腳步高舉雙手投降。
台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，有毒品前科的25歲邱男，平時租住在台南市北區，昨天下午1時許在中西區友愛街郵局附近閒逛，遭巡邏警員盤查，邱男先是躲到巷弄中，警員繞往康樂街堵人，邱男眼見躲不掉，拔腿就跑。
愛好三鐵運動的警員不死心，在康樂街猛追，一路高喊「別跑」，穿著長袖運動衣的邱男，在豔陽天下被追了300公尺，再也跑不動，只好停下腳步，高舉雙手投降，乖乖受檢。
警方當場在邱男身上搜出1包安非他命，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。（編輯：黃世雅）1110813
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