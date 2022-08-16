柬埔寨詐騙內容網路流傳 NCC：各部會合作處置

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（中央社記者蘇思云台北16日電）近期陸續傳出台灣民眾受到高薪工作誘騙遠赴柬埔寨，遭遇不人道對待，但數位平台仍屢見柬埔寨打工相關訊息。NCC今天強調，社群媒體上若有相關爭議或違法訊息，由各部會通力合作處置。

依照組織權責，國家通訊傳播委員會（NCC）目前直接規管對象並不包括臉書（Facebook）等平台。近期數位平台屢見柬埔寨打工訊息，NCC晚間發布新聞稿說明，目前發現民眾在境外求職遭受詐騙，甚至淪為人口販賣的被害者，並受暴力對待等情形，呼籲民眾提高警覺。

至於媒體報導部分人士認為NCC放任柬埔寨打工詐騙訊息在臉書流傳，NCC表示實屬誤解。

NCC說，依照現行法令，目前社群媒體上若有相關爭議或違法訊息，由各部會通力合作處置。

NCC指出，針對網路詐騙，行政院透過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、NCC、金管會、法務部共同組成聯合防線，針對此類案件，已積極與Meta（臉書母公司）溝通，並請公司自律，公司也承諾著手進行適當處理，並研析相關機制，避免類似訊息繼續散布。

NCC重申，作為打擊詐騙聯防的一員，會持續以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向努力；也提醒民眾面對有疑慮的訊息需要多方查證，避免淪為詐欺訊息或假訊息的受害者。（編輯：楊蘭軒）1110816