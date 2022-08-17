誠正中學推家庭支持輔導方案 助逆境少年再出發

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法務部17日辦理媒體茶敘，由誠正中學校長陳宏義（圖）報告，實施「司法矯治少年家庭支持輔導方案」後，會視每個個案的情節不同，量身打造與家庭聯繫的道路。中央社記者劉世怡攝 111年8月17日

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（中央社記者劉世怡台北17日電）少女小君（化名）歷經被母親遺棄、父親重病等變故，命運乖舛，被安排至矯正學校誠正中學讀書，校方不捨她親情被掏空，實施輔導方案，讓她在見到父親臨終前最後一面，淚如雨下。

法務部今天下午辦理媒體茶敘，由誠正中學校長陳宏義報告，他表示，實施「司法矯治少年家庭支持輔導方案」後，類似小君的例子不勝枚舉，他們會視每個個案的情節不同，量身打造與家庭聯繫的道路。

陳宏義指出，小君在誠正中學就讀，老師發現，她的清秀稚嫩臉龐上，不時流露出滿滿的遺憾與失落，因此邀請矯正同仁與社工開會，替她設計家庭輔導方案。

後來，在眾人不斷的努力及鼓勵下，小君終於敞開心胸，透過視訊好好地跟重病的父親道別，當小君與父親隔著螢幕都流下眼淚時，兩人的距離不再遙遠，兩人的愛恆久留在小君內心深處，更帶給她迎向逆境的勇氣及再出發的力量，其父親也在會面後安詳辭世。

法務部長蔡清祥強調「一個都不能少」，少年的可塑性很高，透過學校、社工、矯正機關甚至是勞動部的協助，針對每名學生量身訂做家庭支持方案，盼能導正他們的價值觀，走回人生正途，開創自己的一片天。

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蔡清祥在茶敘時表示，人生的劇本皆以家庭開始，而每個少年都有獨一無二的生命故事，值得聆聽，更需要珍惜；因此指示四所矯正學校（誠正中學、明陽中學、敦品中學、勵志中學）自今年度起，均將加入或擴大實施「逆境少年及家庭服務計畫」，相信透過群策群力，大家一起動起來，許給逆境少年們一個能夠健全成長茁壯的家園。

此外，陳宏義指出，至今已辦理三季「逆境少年及家庭支持服務網絡聯繫會議」，參與的法官、保護官、社工及學校人員高達673人次，會議中針對每名學生個別狀況充分討論，量身定做每一名逆境少年的家庭支持與輔導作為，實踐「一個都不能少」的承諾。（編輯：李亨山）1110817