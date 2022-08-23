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核研所人員採購傳弊 原能會：依法懲處絕不寬貸

2022/8/23 22:23
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（中央社記者曾智怡台北23日）原能會核能研究所104年採購案傳弊，北檢今天發動搜索，原能會表示，對於人員涉入弊案深感遺憾，強調任何違反「公務員廉政倫理規範」事件人員，均將依法懲處、絕不寬貸。

行政院原子能委員會核能研究所104年辦理採購案，時任楊姓助理工程師涉與得標廠商勾結，讓廠商以低價產品交貨，詐取約新台幣10萬元，北檢今天發動搜索，約談楊姓、陳姓助理工程師及吳姓業者等3人到案。

原能會核能研究所透過新聞稿說明，本所於104年因研發需求，採購「熱水力耦合非破壞檢驗設備」，由專業支援人力楊姓助理工程師（現已離職）負責，楊員於辦理採購時涉嫌聽從廠商建議，以低價品替代原採購高價零件並予以驗收。

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核研所表示，楊員後於今年3月18日向台北市中山分局自首，並由廉政單位進行偵辦。針對本所人員涉入弊案，深感遺憾，對於任何違反「公務員廉政倫理規範」事件的人員，均將依法懲處追究責任，絕不寬貸。

核研所強調，於廉政倫理事件發生後，即加強採購履約管理訓練及採購稽核作業、強化實驗室管理及品保作業、落實公務員廉政倫理規範登錄、加強貪瀆案例宣導等措施，以防範未然，杜絕類似情事再發生。（編輯：楊凱翔）1110823

楊員
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