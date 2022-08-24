國道一號車禍 駕駛從高架橋墜平面道路傷重不治

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國道1號北上17.7K處24日發生2輛自小客車車禍意外，警消表示，其中一名60歲男性駕駛，疑從高架橋墜落至平面道路，送醫時已無呼吸心跳。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年8月24日

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（中央社記者劉建邦台北24日電）國道一號北上17.7K處今天發生2輛自小客車車禍意外，警消表示，其中一名60歲男性駕駛，疑從高架橋墜落至平面道路，送醫時已無呼吸心跳，宣告不治。

台北市警消上午11時52分獲報，國道一號北上17.7K處（汐止五股高架道路）發生2輛自小客車車禍意外，經初步調查，一名約60歲男性駕駛疑從高架橋墜落至內湖區行忠路附近巷口，送醫時已無呼吸心跳，另一名約27歲男性駕駛意識清醒。詳細車禍原因，仍待警方進一步調查釐清。（編輯：張銘坤）1110824

台北市警消24日上午11時52分獲報，國道1號北上17.7K處（汐止五股高架道路）發生2輛自小客車車禍意外，其中一名駕駛疑從高架橋墜落，送醫時已無呼吸心跳，另一名駕駛意識清醒。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年8月24日