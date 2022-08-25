律師王啓任勾結應召集團仙人跳 詐40人削上千萬

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）「雞排妹」鄭家純先前委任律師王啓任涉捲入跟應召集團合作仙人跳坑殺男客，王男再出面洽談協助，初估被害者40人，不法所得上千萬，雄檢今依詐欺、恐嚇等罪起訴建請重判。

曾協助「雞排妹」鄭家純處理醫美診所醫療糾紛案，及知名歌手性騷擾事件的律師王啓任涉與以32歲徐姓男子為首的應召集團合作，先由集團旗下女子與男客從事性交易，徐男再找人假冒女子父母，佯稱「與未成年女子發生性行為」要求賠償付款，否則將提告追究。被害人為免擔負刑責、名譽掃地均因此就範，王男則以專業律師身分出面洽談條件、簽訂和解書及收受款項。

30歲的王啓任偵訊時僅坦承有協助雙方和解，否認有詐欺犯意，但因徐男供出王啓任涉案部分，雄檢不採信其說詞，並認為他身為通過國家考試執業律師，竟違背「法律為民」精神，濫用民眾對律師專業信任，勾結不法集團，行詐騙恐嚇，牟取暴利之實，犯罪手法拙劣，犯後毫無悔意，請求法院從重處刑。

雄檢偵結後，認為王啓任涉犯組織犯罪防制條例、刑法共同詐欺、恐嚇取財、偽造文書及違反戶籍法等罪嫌重大，今天依法提起公訴，建請重判。另律師資格部分，則將依法移付律師懲戒委員會審議。

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高雄地檢署起訴指出，徐男民國109年10月底透過友人介紹結識王啓任後，便約他在台北市信義區某飯店會面，說服加入仙人跳計畫。先由徐男在網路約會網站尋找男性網友從事性交易，再於性交易完成後宣稱女子未成年，藉此勒索和解金。最後由王啓任出面以提供法律服務為由，詐取律師委任費。

檢警調查，仙人跳受害人數達40人，詐騙和解金從新台幣3萬元至100萬元不等，初估徐男詐取金額達新台幣1137萬元，並由王男、徐男均分。另王啓任藉機提供法律服務部分，也向其中13名被害人詐收律師委任費用共計117萬元。（編輯：黃世雅）1110825