警方破獲人蛇販毒集團 嘉義縣長翁章梁頒發獎金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣警局昨天破獲詐騙國人至柬埔寨人蛇兼販毒集團，在台南市逮捕3名犯嫌，並查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，縣長翁章梁今天頒發獎金慰勉有功人員。

嘉義縣警察局今天舉辦破獲賣毒及人蛇集團記者會，現場陳列查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，包括毒品原物料一批、封膜機、研磨器、分裝袋、果汁粉等製毒用具及成品毒品咖啡包500多包。

嘉義縣警察局長陳明君告訴中央社記者，一名嘉縣水上鄉民7月間遭人蛇集團以博弈行政人員高薪誘騙至柬埔寨工作，並遭受控制，但被害人難以勝任詐騙工作，隨即向家屬要求贖款，否則要摘除被害人器官販售。

陳明君說，被害人趁人蛇集團疏於注意時與在台家人聯繫並向警方報案，嘉縣警局立即通報外交部急難救助，並陳報警政署以多層管道協查營救，人蛇集團等人為避免身分曝光遭追究刑責，遂改口稱被害人工作表現不佳要將其辭退，要求被害人自行購買返台機票，才獲得釋放返國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳明君說，警方因此組成查緝專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦，昨天在台南市北區某出租套房內逮捕詐騙被害人出國的林姓與王姓犯嫌，現場還查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，並逮捕正欲外出販賣毒品另一名嫌犯到案，目前持續擴大偵辦中。

翁章梁今天也參與記者會，頒發獎金慰勉有功人員。他接受媒體聯訪說，這個集團除了當人蛇還販毒，對社會危害極大，感謝警方能及時破案。（編輯：黃世雅）1110826