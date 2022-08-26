更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳
科技

韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳

喬科維奇確定不打美網 PO文祝其他選手好運
運動

喬科維奇確定不打美網 PO文祝其他選手好運

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院
生活

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

警方破獲人蛇販毒集團 嘉義縣長翁章梁頒發獎金

2022/8/26 13:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣警局昨天破獲詐騙國人至柬埔寨人蛇兼販毒集團，在台南市逮捕3名犯嫌，並查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，縣長翁章梁今天頒發獎金慰勉有功人員。

嘉義縣警察局今天舉辦破獲賣毒及人蛇集團記者會，現場陳列查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，包括毒品原物料一批、封膜機、研磨器、分裝袋、果汁粉等製毒用具及成品毒品咖啡包500多包。

嘉義縣警察局長陳明君告訴中央社記者，一名嘉縣水上鄉民7月間遭人蛇集團以博弈行政人員高薪誘騙至柬埔寨工作，並遭受控制，但被害人難以勝任詐騙工作，隨即向家屬要求贖款，否則要摘除被害人器官販售。

陳明君說，被害人趁人蛇集團疏於注意時與在台家人聯繫並向警方報案，嘉縣警局立即通報外交部急難救助，並陳報警政署以多層管道協查營救，人蛇集團等人為避免身分曝光遭追究刑責，遂改口稱被害人工作表現不佳要將其辭退，要求被害人自行購買返台機票，才獲得釋放返國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳明君說，警方因此組成查緝專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦，昨天在台南市北區某出租套房內逮捕詐騙被害人出國的林姓與王姓犯嫌，現場還查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，並逮捕正欲外出販賣毒品另一名嫌犯到案，目前持續擴大偵辦中。

翁章梁今天也參與記者會，頒發獎金慰勉有功人員。他接受媒體聯訪說，這個集團除了當人蛇還販毒，對社會危害極大，感謝警方能及時破案。（編輯：黃世雅）1110826

陳明君
嘉縣700顆美濃瓜遭竊賤賣 農民氣到心淌血
翁章梁
阿里山來吉五鄰橋八八風災損毀 原民會補助重建 全民運動會花式滑輪溜冰競賽開幕 翁章梁鼓勵選手
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族