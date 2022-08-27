高雄少年旗津戲水失蹤溺斃 母親見遺體哭斷腸

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄吳姓少年昨天中午與朋友到旗津海邊戲水，但疑不熟海岸地形踩空失蹤。警消海巡今天中午以無人機在灣口附近發現漂流的少年遺體，徹夜守候的吳母心碎不已，當場哭斷腸。

高雄吳姓少年昨天和3名朋友從前鎮前往旗津福興宮附近海岸戲水，但過程中疑因不熟海岸地形高低落差大，因此踩空失蹤。同行友人發現他不見人影嚇得馬上報案，高市消防局獲報後出動7車12人前往救援。

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高雄市政府警察局鼓山分局向中央社記者表示，吳母昨天接獲噩耗後，第一時間趕到現場守候，期間一度情緒失控泣不成聲。由於警消、海巡晚間暫時因視線不佳和安全性停止搜救，也先請她返回派出所，但吳母堅持在現場守候，徹夜未歸。

鼓山分局指出，經海巡和消防人員今天清晨6時在案發地點會合繼續下水搜救，並出動空拍機同步搜尋，終於在中午12時26分於海面上發現疑似少年遺體，並於12時42分打撈上岸，經家屬確認身分後，由警方負責報請高雄地檢署檢察官會同法醫相驗。（編輯：謝雅竹）1110827