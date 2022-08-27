高雄茄萣行車糾紛變飛車追逐 4嫌砸車遭警送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市茄萣區26日發生當街砸車鬥毆案，湖內警分局獲報啟動快打部隊到場，以優勢警力當場將犯嫌逮捕帶返調查，全案依妨害秩序、傷害、毀損等罪移送橋頭地檢署偵辦。（高市湖內警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄茄萣區昨傍晚晚發生街頭砸車案。湖內警方調查，起因行車糾紛演變成飛車追逐，施姓駕駛和3名友人下車持棍砸毀薛姓男子轎車，優勢警力到場訊後依傷害、毀損等罪送辦。

茄萣區茄萣路1段77號昨天傍晚6時許發生當街砸車鬥毆案，轄區高雄市政府警察局湖內分局啟動快打部隊到場，以優勢警力當場將雙方5人帶回派出所調查。

湖內分局今天新聞稿指出，吸毒的薛男懷疑住所聽到的喇叭翁鳴聲，為友人故意在遠端操控騷擾，一氣之下持榔頭，開車準備前往友人茄萣區港東街住所理論。

但反而與分乘2車的施、林、高、李等4男發生行車糾紛。他見對方人多勢眾，趕忙駕車逃跑，進而演變成飛車追逐。施男駕車追到茄萣路1段85號後，從後方追撞薛男車輛，過程中還波及路旁車輛。

施男等人見薛男不下車，下車持棍棒亂砸。直到警方到場將5人全部帶返茄萣分駐所偵辦，全案訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1110827