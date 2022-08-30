屏東警遭指歧視更生人 分局：男見警拔腿狂奔
2022/8/30 15:00（8/30 15:41 更新）
屏東藍姓警所長（右）因查案時不當言語，遭指控歧視更生人，枋寮警方警方予以懲處，但強調「男子見警拔腿狂奔」，且藍姓所長時常關懷獨居老人、協助老人返家等，在鄉里間行善多年，非無故刁難。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月30日
（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東1名警所長因查案時不當言語，遭指控歧視更生人，枋寮警方予以懲處，但強調「男子見警拔腿狂奔」，且藍姓所長平常在鄉里行善多年，非無故刁難。
臉書（facebook）粉絲專頁「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」昨天晚間上傳1段2分多鐘影片，貼文指出，員警發現枋寮鄉一家經營網拍倉庫店家，僱用的女員工丈夫有毒品前科，希望店家辭退女員工，否則「天天來站崗讓你這間沒生意」。貼文引發熱議，甚至有民眾認為員警歧視更生人，警方昨晚致歉並表示將懲處。
枋寮分局今天發布新聞稿指出，16日晚間9時50分，東海所員警巡邏時，在網拍倉庫門口發現有毒品前科的謝男與1名機車騎士在路邊行跡可疑，為維護治安，員警上前詢問，但2人見警立刻分頭拔腿狂奔。
枋寮分局表示，員警追上謝男後依法盤查，雖未發現可疑跡證，但事後查訪附近民眾得知，謝男之後有回現場尋找物品，為釐清事證，因此17日由藍姓所長到店家查訪並調閱監視器追查、釐清案情。
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枋寮警方強調，盤查謝男是有合理懷疑而有正當理由，並非歧視更生人，也不會無故找麻煩。而所長與店家對話過程言詞不當，部分經調查屬實，已立即檢討懲處，並加強教育訓練，以免再次發生。
枋寮警方表示，藍姓所長平常在鄉里間行善，今年累積至8月，好人好事共計21件，其中捐款救助貧困家庭共10件，關懷獨居老人、協助老人返家等，捐款金額達新台幣20萬元。（編輯：謝雅竹）1110830
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