台開案判囚趙建銘聲請憲法審查 憲法法庭不受理

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趙建銘因台開內線交易案被判刑3年8月定讞，聲請裁判憲法審查。憲法法庭認為，趙建銘未具體指摘判決有何牴觸憲法之處，裁定不受理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北31日電）前總統陳水扁女婿趙建銘因台開內線交易案被判刑3年8月定讞，去年發監執行，趙建銘聲請裁判憲法審查。憲法法庭認為，趙建銘未具體指摘判決有何牴觸憲法之處，裁定不受理。

趙建銘於民國94年間與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於三井日本料理聚餐，得知台開公司利多內線消息，返家後與父親買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。最高法院去年依違反證交法判刑3年8月定讞。

趙建銘認為，確定終局判決就有利於他的證據及上訴理由刻意忽略，也未於判決理由中詳述不採的理由，牴觸憲法第16條訴訟權；確定終局判決將共同正犯所獲取的財物及財產上利益全部合併計算，有違罪責原則及罪刑相當性原則。

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另外，確定終局判決所援用的最高法院刑事大法庭刑事裁定，有違罪責原則及罪責相當原則，裁定的法律效果，未能充分反映內線交易不法行為的內涵，違反法律明確性原則及憲法第7條平等原則等語，聲請裁判憲法審查。

憲法法庭認為，趙建銘並未具體指摘確定終局判決究竟有何牴觸憲法之處，核屬未表明聲請裁判理由的情況，依憲法訴訟法規定，裁定不受理。（編輯：李錫璋）1110831