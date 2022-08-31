更多編輯台推薦新聞：
米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1
運動

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台開案判囚趙建銘聲請憲法審查 憲法法庭不受理

2022/8/31 10:20（8/31 10:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
趙建銘因台開內線交易案被判刑3年8月定讞，聲請裁判憲法審查。憲法法庭認為，趙建銘未具體指摘判決有何牴觸憲法之處，裁定不受理。（中央社檔案照片）
趙建銘因台開內線交易案被判刑3年8月定讞，聲請裁判憲法審查。憲法法庭認為，趙建銘未具體指摘判決有何牴觸憲法之處，裁定不受理。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北31日電）前總統陳水扁女婿趙建銘因台開內線交易案被判刑3年8月定讞，去年發監執行，趙建銘聲請裁判憲法審查。憲法法庭認為，趙建銘未具體指摘判決有何牴觸憲法之處，裁定不受理。

趙建銘於民國94年間與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於三井日本料理聚餐，得知台開公司利多內線消息，返家後與父親買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。最高法院去年依違反證交法判刑3年8月定讞。

趙建銘認為，確定終局判決就有利於他的證據及上訴理由刻意忽略，也未於判決理由中詳述不採的理由，牴觸憲法第16條訴訟權；確定終局判決將共同正犯所獲取的財物及財產上利益全部合併計算，有違罪責原則及罪刑相當性原則。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，確定終局判決所援用的最高法院刑事大法庭刑事裁定，有違罪責原則及罪責相當原則，裁定的法律效果，未能充分反映內線交易不法行為的內涵，違反法律明確性原則及憲法第7條平等原則等語，聲請裁判憲法審查。

憲法法庭認為，趙建銘並未具體指摘確定終局判決究竟有何牴觸憲法之處，核屬未表明聲請裁判理由的情況，依憲法訴訟法規定，裁定不受理。（編輯：李錫璋）1110831

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族