女騎士被號誌燈砸中重傷 家人指為顧母親晚婚生孩

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化員林市號誌燈疑被強風吹斷，砸中等紅燈的陳姓機車女騎士；家人表示，陳女為照顧母親而晚婚，結婚後為生小孩還曾流產，意外發生當天就是要幫小孩拿印章才會出門。

員林市中山南路、南昌路口的號誌燈，8月2日中午疑似被強風吹斷，砸中汽車和機車，其中騎乘機車的43歲陳女被砸倒地，送往彰化基督教醫院急救，陳女頸椎受傷、肋骨斷裂、胸椎嚴重錯位，脊椎也受傷，造成下半身麻痺，要恢復行走不樂觀。

陳女家人今天接受媒體訪問表示，陳女很孝順，陳母先前精神狀況不太好，都由她來照顧，直到2年前母親走了才結婚，結婚後為了生小孩，懷孕時還曾流產，好不容易才生了女兒，現在還在休育嬰假。

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家人指出，陳女生下女兒後，父親又中風，陳女也和其他兄弟姊妹一起照顧父親，常常娘家、婆家兩邊跑，意外發生當天，也是為了要去拿刻有女兒姓名的印章，才會騎機車出門，親友們聽到消息都很不捨，希望陳女狀況能好轉。

彰化縣警察局則表示，號誌燈都委託廠商保養及維修，被吹斷的號誌燈今年6月才剛完成維護，為何號誌燈底座會鏽蝕，警方會依契約追究廠商責任，同時協助家屬處理後續賠償等事宜。（編輯：黃世雅）1110904