線上男扮女吸引賭客 金門警跨海破獲假博弈真詐財

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣警察局刑警大隊會同台中警方破獲以租用社區住宅作為掩護，實際在內從事假博弈真詐財犯罪案，查獲陳姓嫌犯等8人，並查扣犯案用贓證物。（金門縣警局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣警察局刑警大隊跨海台中，破獲以社區住宅為掩護，線上男扮女吸引賭客，從事假博弈真詐財犯罪集團，查獲陳嫌等8人，並查扣手機、電腦等贓證物。

金門縣警察局刑大上午召開記者會說明案情指出，縣警局成立「打詐金門隊」全力掃蕩詐騙集團，刑大科技犯罪偵查組主動透過網路及通訊平台巡邏，發現犯嫌透過臉書、LINE等社群平台，聲稱小額投資即可獲取高額利潤吸引賭客加入下注；待民眾存入一定金額後，修改賭博網站後端程式，使對方誤認賭博網站贏率高再加碼投注金額。縣警局得知後隨即擴大蒐證，再報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

金門刑大副大隊長董紀宏說明，專案小組經長期蒐證埋伏監控，等時機成熟後，昨天會同台中刑大偵7隊、保安大隊維安特勤中隊，直搗賭博機房藏匿處，當場查獲陳嫌等8人，並查扣犯案用電腦主機13台、螢幕27台、手機28支、廣告名片1大盒等贓證物，流動賭資約8億餘元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

董紀宏指出，經查陳嫌等人先利用通訊軟體臉書或LINE「交朋友」博取賭客信任後，隨即邀請賭客加入集團預先設計的群組內，群內集團成員都申請5至10個假帳號不等，再以1人分飾多角男扮女等方式，在群組內張貼帶牌贏錢貼文；再由本人或其他集團成員接手以假帳號陸續回覆贏錢感言帶風向，讓賭客信以為真，最後加碼付出大筆資金投注後血本無歸。

金門刑大表示，這個假博弈網站自1月到現在，已知被害人有35人，財產損失約750萬餘元；全案訊後移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110908

金門縣警察局成立「打詐金門隊」全力掃蕩詐騙集團，刑大科技犯罪偵查組會同台中警方破獲以租用社區住宅作為掩護，實際在內從事假博弈真詐財犯罪案，查獲陳姓嫌犯等8人，並查扣贓證物。（金門縣警局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月8日