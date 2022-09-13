三峽車禍失控衝人行道 撞倒柱子與路邊8輛機車
2022/9/13 14:38（9/13 14:56 更新）
新北市警察局三峽分局三峽派出所13日獲報，57歲傅姓駕駛與52歲陳姓駕駛雙方車輛發生碰撞，其中傅姓駕駛駕駛的廂型車衝上人行道，殃及路邊停放機車及人行道柱子。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月13日
（中央社記者高華謙新北13日電）新北市三峽區今天發生2輛車碰撞事故，其中一輛廂型車疑失控衝上人行道，撞倒路邊8輛機車，還撞毀人行道柱子。
新北市政府警察局三峽分局三峽派出所獲報，57歲傅姓駕駛與52歲陳姓駕駛車輛擦撞後，傅姓駕駛的廂型車衝上人行道，撞擊路邊停放機車及人行道柱子；警方說，2名駕駛都未酒駕。（編輯：李明宗）1110913
新北市三峽區13日發生兩車碰撞事故，其中一名駕駛的廂型車衝上人行道，多輛路邊停放機車遭波及，連騎樓柱子都被撞歪。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月13日
新北市三峽區13日發生2輛車碰撞事故，其中一輛廂型車衝上人行道，撞歪柱子且殃及多輛機車。警方表示，車禍雙方駕駛都未酒駕。（翻攝畫面）中央社記者高華謙傳真 111年9月13日
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