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7旬婦失聯5天跌坐河床獲救 推測靠喝積水存活

2022/9/14 15:31（9/14 15:51 更新）
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台南市新營區陳姓失智老婦9日騎機車出門後不見蹤影，警方13日在學甲區紅蝦港急水溪河床找到人。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月14日
台南市新營區陳姓失智老婦9日騎機車出門後不見蹤影，警方13日在學甲區紅蝦港急水溪河床找到人。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月14日
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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市新營區72歲陳姓失智老婦9日騎機車出門後不見蹤影，警方昨天在17公里外的學甲區紅蝦港急水溪河床找到人，除血壓較低，身體無大礙；警方推測她是靠喝周遭積水存活。

台南市警局學甲分局警員今天告訴中央社記者，老婦9日上午10時從家中騎機車出門，之後再無蹤影，警方當天晚上9時獲報，立刻通報找人，還找來民間空拍團隊協尋。

因陳姓老婦身無分文，警方找了數天，一名警員昨天下午3時在學甲區紅蝦港急水溪河床先找到機車，再往前300公尺發現跌坐在積水中的陳婦，隨即將陳婦送醫；經醫師檢查，陳婦除血壓較低，身體無大礙。

陳婦失蹤5天，在距離住家17公里外被尋獲，又有失智症狀，究竟如何存活，讓警方百思不解。警方表示，合理推測是老婦靠著喝積水才活下來。（編輯：郭諭儒）1110914

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