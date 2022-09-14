桃園雙屍命案泰國檢方首次來台取證 台泰司法互助第一例

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桃園高鐵站附近停車場6月發生雙屍命案，檢方9月9日起訴3名犯嫌。圖為王姓嫌犯（紅帽者）被警方帶到曼谷犯罪防治處。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文、劉世怡台北14日電）桃檢日前偵結發生於桃園青埔高鐵站附近的泰籍夫妻雙屍命案，起訴3名泰國嫌犯並求處極刑。法務部今天證實，這是台泰司法互助首例，泰國檢警8月間曾來台取證。

法務部今天舉行媒體茶敘，由國際及兩岸法律司報告司法互助現況，並表示桃園雙屍命案發生後，3名嫌犯陸續逃回泰國，在台泰警方密切合作下，嫌犯經泰國警方逮捕到案。

國兩司指出，全案由桃園地檢署偵辦，迅速於6月間透過國兩司向泰國提出引渡及司法互助請求；泰方則以被害人與加害人均有泰國國籍，認為泰國法院也享有審判權，因具有涉外因素，由泰國總檢察署指派檢察官偵查及向台灣提出司法互助請求。

國兩司表示，台泰雙方在正式提出司法互助請求前，泰國總檢察署國際事務司和法務部國兩司即已展開密切聯繫和諮詢，確認雙方對於司法互助的相關法規與態度，並相互合作促使請求的協助，能順利完成。

國兩司指出，台灣順利於8月初獲取泰國透過司法互助管道提供的證據，8月中協助泰國總檢察署檢察官及偵辦個案的警官來台進行司法互助，由台灣檢察官帶隊進行現場勘查取證，並同意泰國檢警在場，隨後透過正式司法互助管道交付證據給泰國總檢察署檢察官。

國兩司指出，本件為泰國首次指派檢察官來台，進行個案司法互助合作的首例；台灣檢方及泰國檢方在9月9日同一天各自進行新聞發布，有默契。

國兩司表示，桃園地檢署起訴3名泰國嫌犯並求處極刑，後續桃園地方法院審理案件，若有需要司法互助部分會持續協助。

另一方面，國兩司指出，台灣與美國簽訂台美司法互助協定迄今20年，相互完成許多矚目案件協助，且協助項目多元，包含偵查及審判中的調查取證、協助證人到庭或視訊作證、犯罪不法所得資產返還等。

國兩司表示，最近台美合作破獲墨西哥毒梟一案，起於雙方執法單位於108年3月相互透過情資交換，掌握運毒組織有台籍共犯涉案事證，並報請地檢署偵辦。

台美偵查機關都提出司法互助請求，都獲得所需的協助，包括扣案毒品鑑定報告、搜索、逮捕、監聽、扣押等文書證據，及相關證人、被告筆錄等，台北地檢署也因此於今年3月間偵結起訴2名台籍被告。

此外，國兩司8月初邀集檢察司與美國在台協會FBI駐台辦公室官員進行國安法、組織犯罪防制條例及營業秘密法等教育訓練與經驗交流，8月底協助FBI駐台辦公室官員聯繫地檢署進行個案合作洽談，另於9月初協助FBI駐台辦公室與台灣高等檢察署建立聯繫窗口，深化雙方針對偵辦跨境詐欺案件的合作與交流。

另一方面，法務部檢察司於茶敘時公布111年九合一地方公職人員選舉案件受理情形，截至9月12日止共受理492件，其中賄選案308件。

法務部官員分享檢方曾偵辦的特殊賄選手法，例如出錢幫大樓消毒及清潔服務，假藉關懷老人名義發放蠶絲被；近期發現新興賄選工具則出現街口支付、LINE PAY等數位支付。（編輯：李亨山）1110914