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桃園雙屍命案 王姓嫌犯泰北清邁投案

2022/6/17 11:30（6/17 11:43 更新）
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桃園市一處停車場內，10日發現一對夫妻屍體遭塞入汽車後車廂後棄置，檢警調查凶嫌疑為夫妻生意合夥人，犯案後逃回泰國。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年6月10日
桃園市一處停車場內，10日發現一對夫妻屍體遭塞入汽車後車廂後棄置，檢警調查凶嫌疑為夫妻生意合夥人，犯案後逃回泰國。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年6月10日
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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯逃回泰國，引起台、泰警方高度警戒。警方經過連日來調查，並透過嫌犯的親友從中說服，王姓嫌犯今天早上在泰北清邁向警方投案。

桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場，王男犯案後在9日搭機逃回泰國。

王姓嫌犯今天早上在父親陪同下在清邁向警方投案，警方預計下午在曼谷舉行記者會說明查案過程。

嫌犯父親昨天曾表示已經聯繫上兒子，兒子預計今天會出來投案，但請大家給他們一點時間處理好一切事情。

嫌犯父親今天帶著王姓嫌犯投案時表示，沒有要包庇兒子的意思，自己的孩子沒有教育好，所以才帶著王姓嫌犯投案，不要造成別人的麻煩。（編輯：周永捷）1110617

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