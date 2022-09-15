號誌燈傾倒壓傷女騎士 彰化警報請檢方查辦究責

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彰化縣員林市中山南路與南昌路口號誌燈2日傾倒壓傷陳姓女騎士，為防範類似事件再發生，彰化縣警察局動員全面檢修縣內3150處號誌，發現13處異常，並通報廠商優先處理，已全數修復或加固。（彰化縣警察局提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年9月15日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）陳姓女騎士9月2日在員林市中山南路與南昌路口停等紅燈，號誌燈傾倒壓傷陳女，轄管單位彰化縣警察局今天表示，保險公司同意優先辦理理賠，為昭公信同時主動報請彰檢查辦，依法究責。

員林市中山南路與南昌路口一座紅綠燈號誌，9月2日受颱風軒嵐諾外圍間歇性強風及燈桿基座鏽蝕等因素影響，號誌燈突然傾倒，恰好砸到騎機車停等紅燈的43歲陳姓女機車騎士，導致陳女頸椎受傷、肋骨斷裂、胸椎嚴重錯位，送進加護病房、緊急手術。

號誌燈轄管單位為彰化縣警察局，縣警局今天發布新聞稿表示，為防範類似事件再發生，動員轄區各派出所全面檢修縣內3150處號誌，11日回報並由交通隊複查，發現13處異常，初步檢視雖未有立即危害，但仍通報廠商優先處理，目前已全數修復或加固。

縣警局交通警察隊指出，女騎士經彰化基督教醫院全力救治，目前穩定恢復，醫院持續給予妥善照護與治療，為讓傷者盡快獲得賠償，已洽意外責任保險公司理賠部門，同意以簡化、專案方式優先辦理，另同步辦理廠商求償及國賠事宜，讓傷者能獲最高理賠。

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號誌燈傾倒壓傷人，對於定期巡檢維修委託廠商是否檢修不實、轄管單位縣警局有無疏失等責任，交通隊表示，為昭公信，彰化縣警察局12日將現場鑑識報告、影像等相關事證，主動報請彰化地方檢察署查辦，釐清事實、依法究責，保障陳女及家屬權益。

有關女騎士目前傷勢，彰化基督教醫院回應中央社記者詢問表示，陳女目前生命徵象穩定，也非常堅強，對未來復健有信心；應家屬需求，明天將轉院至高雄市義大醫院進一步治療。（編輯：陳仁華）1110915