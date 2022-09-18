聯利輪假扣押船員無法上岸 船長私自下船遭逮

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄18日電）聯利輪因積欠民間廠商費用遭假扣押，停泊高雄港約半年，16名船員無法下船；中國籍船長昨天私自下船遭警方逮捕，解送回船。航港局表示，已函請法院指定船隻接管人，盼盡速讓船員下船。

聯利輪3月在台東富岡漁港外擱淺後，曾找民間公司執行拖帶，但船東尚積欠廠商約新台幣2000萬元，廠商向法院聲請執行假扣押。依港口規定，所有船員只能待在船上，物資由船代公司協助補給，船隻也被禁止離境。

因船東須與廠商達成協議或繳清欠款後才能出港返航，船員在6月時就在船上掛出「要工資、要回家」抗議白布條，但至今仍無法下船。中國籍楊姓船長昨天中午疑與船員吵架，一人拖著行李獨自下船，但不久即遭警方依入出國及移民法逮捕。

楊姓船長向警方表示不想再回聯利輪，警方依法移送高雄地檢署，最後在檢方裁示下，昨天晚上10時許，將楊姓船長解送回船。

航港局南航中心主任張博彥告訴中央社記者，因船隻目前遭到假扣押，依法規定須留1/3船員留守，以聯利輪情況需留下4名船員，若確定留守名單，其餘船員可於24小時內離境，否則須待法院指定接管人，才能讓所有船員下船；但船上11名中國籍船員、5名印尼籍船員持續協調未果，因此造成大家都無法下船局面。

張博彥說，目前也已接獲印尼駐台經貿代表處反應，希望盡快處理，航港局除持續協調留守船員，8日也已發函請法院盡快指定船隻接管人，盼盡速讓船員下船返鄉。

貝里斯籍貨船聯利輪（UNIPROFIT）今年3月8日擱淺在台東富岡漁港外，交通部航港局3月22日將船脫困，解除海上油污染危機。但因有積欠費用問題，船拖往高雄港停泊後，管制出港。（編輯：卞金峰）1110918