聯利輪假扣押困高雄港半年 船員試圖上岸已全數回船

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聯利輪（右）因船東積欠民間廠商費用遭假扣押，停泊高雄港近半年無法離境，船員19日連同船長共16人試圖下船，經航港局介入協調，已全數返回船上，港警人員也在船邊持續戒護。（航港局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）聯利輪因船東積欠民間廠商費用遭假扣押，停泊高雄港近半年無法離境，昨天船長私自下船被遣回，今天船員連同船長共16人再試圖下船，經航港局介入協調，已全數返回船上。

航港局南航中心主任張博彥告訴中央社記者，聯利輪上共有11名中國籍船員（含船長）及5名印尼籍船員，由於船員主張船東未善盡薪資給付之責，今天所有人一度試圖下船，但因未申請短期停留證已違法，經航港局介入溝通，又全數回到船上，港警人員也在船邊持續戒護。

張博彥說明，聯利輪因船東積欠民間廠商費用，廠商向法院申請假扣押，須待達成協議或繳清欠款後才能出港返航，船隻從3月停泊高雄港至今。

對於船員處置，航港局已於5日提出專案報請COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心核准，可全數遣返；但依商港港務管理規則規定，須有4名船員留守（含艙面及輪機各1名甲級船員），但船員對於由誰留守未有共識，全數船員遲遲無法回家。

張博彥指出，若經法院指定船舶保管人接管此船，所有船員也可立即全數遣返；對此，航港局已於8日函請法院盡快協助處理，法院並於13日函文要求貨方在收文10天內提出船舶保管計畫，並指派適合人員登船更替所有船員。

航港局指出，聯利輪屬外籍船舶，船員均非本國籍，依海事勞工公約，船員訴求欠薪及遣返費用是船東責任，如船東置之不理，應由船旗國及船員母國介入處理，目前印尼駐台代表處已介入協助；至於民生物資部分，航港局也將持續協調船方代理繼續提供補給。

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貝里斯籍貨船聯利輪（UNIPROFIT）今年3月8日擱淺在台東富岡漁港外，交通部航港局3月22日將船脫困，解除海上油污染危機；但因聯利輪曾請民間廠商協助拖帶，積欠相關費用共新台幣2000萬元，3月底船拖往高雄港停泊後，民間公司向高雄地方法院申請假扣押，管制出港。

聯利輪船員6月時就曾在船上掛出「要工資、要回家」抗議白布條，昨天中國籍船長私自拿著行李下船，遭警方逮捕，解送回船。（編輯：陳仁華）1110919