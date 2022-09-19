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雲林農機展停車場火警燒25車 排除人為縱火

2022/9/19 14:51（9/19 15:01 更新）
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雲林國際農業機械暨資材展臨時停車場18日發生火警，25輛汽車燒毀，雲林縣消防局火調人員19日到現場調查，逐一吊起車輛，檢查車底盤、釐清起火原因；排除人為縱火，起火原因有菸蒂或高溫排氣管觸媒接觸到地面乾草等，調查報告約30天內完成。中央社記者姜宜菁攝 111年9月19日
雲林國際農業機械暨資材展臨時停車場18日發生火警，25輛汽車燒毀，雲林縣消防局火調人員19日到現場調查，逐一吊起車輛，檢查車底盤、釐清起火原因；排除人為縱火，起火原因有菸蒂或高溫排氣管觸媒接觸到地面乾草等，調查報告約30天內完成。中央社記者姜宜菁攝 111年9月19日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林國際農業機械暨資材展臨時停車場昨天發生火警，25輛汽車燒毀；雲林縣消防局長林文山今天表示，排除人為縱火，起火原因有菸蒂或高溫排氣管觸媒接觸到地面乾草等，調查報告約30天內完成。

雲林國際農機展17日登場至19日止，雲林縣政府將展場周圍雜亂空地開闢成臨時停車場，割除的雜草成空地鋪面；消防局昨天下午2時許接獲民眾報案，指稱展場北側停車場發生火燒車，乾枯雜草助長火勢，造成25輛汽車燒毀。

消防局長林文山接受中央社記者訪問表示，檢視昨天現場民眾錄影畫面，排除人為縱火，初判原因包括菸蒂或高溫排氣管觸媒接觸到地面乾草，引發火勢，另一可能是車輛機械自燃。

林文山指出，消防局火調人員今天早上到現場調查，逐一吊起車輛，檢查車底盤、釐清起火原因；火災調查報告預計30天內完成，屆時將函送給虎尾警分局進行後續調查。

農業處長魏勝德提到，會場有投保公共意外責任險，單一事故財損理賠有新台幣200萬元，保險期間內最高累計責任險有3億400萬元，公司商業責任險最高理賠5000萬元。

魏勝德說，相關車輛毀損已納入標案內的意外責任險，縣府盡力幫助車主處理保險理賠事宜。（編輯：陳仁華）1110919

魏勝德
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