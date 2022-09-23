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屏東客運司機疑為閃狗 自撞分隔島車頭爛

2022/9/23 17:42（9/23 18:15 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）1輛往墾丁的客運車，今天下午3時許行經台17線屏東縣佳冬路段時，疑似為了閃狗，撞上分隔島，導致車頭毀損嚴重，所幸全車2人均安；事故原因調查中。

車禍現場，客運車身左側的駕駛座位置疑先撞擊中央分隔島，導致擋風玻璃碎裂、車殼破損、電桿傾倒，散落滿地的車體零件及車上物品噴飛在地，可見撞擊力道之大。

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警方獲報到場，毀損嚴重的客運車佔據1個車道，只好管制事故路段進行調查；台電人員也趕到現場，協助修復被撞倒的電桿。

屏東縣政府警察局枋寮分局告訴中央社記者，黃姓客運車司機（53歲）酒測值為0，疑似為了閃狗導致自撞，駕駛與車上1名乘客均輕微擦挫傷，司機未送醫、乘客則是到醫院擦藥，也已經離開醫院，確切事故原因仍需進一步調查。（編輯：黃世雅）1110923

1輛開往恆春墾丁的客運23日下午行經台17線屏東縣佳冬路段時，疑似為了閃狗撞上分隔島，導致車頭毀損嚴重，所幸全車僅2人皆輕傷無礙。中央社記者李卉婷攝 111年9月23日
1輛開往恆春墾丁的客運23日下午行經台17線屏東縣佳冬路段時，疑似為了閃狗撞上分隔島，導致車頭毀損嚴重，所幸全車僅2人皆輕傷無礙。中央社記者李卉婷攝 111年9月23日
1輛開往屏東墾丁的客運23日下午行經台17線屏東縣佳冬路段時，疑為閃避犬隻意外撞上分隔島，導致車頭毀損嚴重、路旁電線桿傾倒，台電人員獲報到場協助修復。中央社記者李卉婷攝 111年9月23日
1輛開往屏東墾丁的客運23日下午行經台17線屏東縣佳冬路段時，疑為閃避犬隻意外撞上分隔島，導致車頭毀損嚴重、路旁電線桿傾倒，台電人員獲報到場協助修復。中央社記者李卉婷攝 111年9月23日
1輛開往屏東墾丁的客運23日下午在台17線佳冬路段意外撞上分隔島，車頭毀損嚴重，警方獲報到場調查事故原因。中央社記者李卉婷攝 111年9月23日
1輛開往屏東墾丁的客運23日下午在台17線佳冬路段意外撞上分隔島，車頭毀損嚴重，警方獲報到場調查事故原因。中央社記者李卉婷攝 111年9月23日
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