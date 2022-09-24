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首頁 / 社會

號誌燈傾倒壓傷女騎士 家屬了解國賠程序

2022/9/24 16:57
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（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）陳姓女騎士9月2日在員林市停等紅燈遭號誌燈傾倒壓傷，狀況穩定後，轉院至高雄義大醫院。家屬已與律師了解國賠程序，但尚未確定是否提國賠。縣警局今天表示，尊重家屬權益。

員林市中山南路與南昌路口一座紅綠燈號誌，9月2日受颱風軒嵐諾外圍間歇性強風及燈桿基座鏽蝕等因素影響，號誌燈突然傾倒，恰好砸到騎機車停等紅燈的43歲陳姓女機車騎士，導致陳女頸椎受傷、肋骨斷裂、胸椎嚴重錯位，送進加護病房、緊急手術。

陳女在彰化基督教醫院治療期間生命徵象穩定，雖下半身麻痺，但陳女仍保持堅強，後來應家屬需求，16日轉院至高雄市義大醫院進一步治療，義大醫院今天回應中央社記者詢問表示，需經徵詢病患同意，才能進行了解，目前仍不清楚陳姓女騎士詳細病況。

時代力量彰化縣議員參選人鄭宇焱今天接受中央社記者訪問表示，陳女是被傾倒的紅綠燈號誌壓傷，他曾向家屬說明主責機關、刑事與民事責任、國家賠償程序、如何追究等，但陳女或家屬目前尚未確定是否提出國賠，也無確切時程，家屬目前著重陳女神經受損治療。

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號誌燈轄管單位為彰化縣政府警察局，縣警局15日透過新聞稿表示，為讓傷者盡快獲賠償，已洽意外責任保險公司理賠部門優先辦理，同步辦理廠商求償及國賠事宜，讓傷者能獲最高理賠，另為昭公信，主動報請彰化地方檢察署查辦，依法究責，保障陳女及家屬權益。

鄭宇焱說，由於家屬不太了解國賠程序，當時向家屬說明，國賠求償對象應是號誌燈轄管單位彰化縣政府警察局；縣警局今天回應詢問表示，家屬了解未來可能的國賠程序，尊重家屬權益。（編輯：黃世雅）1110924

鄭宇焱
彰化號誌燈砸傷女騎士 議員籲縣府勿規避監督
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